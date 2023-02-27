На 14% подорожало питание в детских садах Костаная

С 17 февраля этого года питание детей младшего звена в возрасте от 1 до 3 лет составило 17 690 тенге вместо прежних 15 666, а детей от 3 до 6 лет – 20 880, ранее эта сумма равнялась 18 298 тенге.

Ранее стоимость питания в детских садах Костаная повышалась в октябре прошлого года, причем ровно на столько же – на 14%.

Если провести анализ за последние три года, то суточное питание дошколят в регионе дорожает один раз в год. Но учитывая нынешние реалии, когда ценники на продукты меняются в сторону увеличения чуть ли не каждый месяц, 2023-й, вероятно, станет исключением.