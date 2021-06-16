Фото с сайта polisia.kz
На 147 человек оформила онлайн-кредиты мошенница из Туркестанской области. Женщину задержала полиция, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Polisia.kz
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В Департамент полиции Туркестанской области обратились сотрудники одного из банков по факту подозрительной активности при оформлении кредитов. При проверке оперативники пришли к выводу, что имеют место мошеннические действия, жертвами которых могли стать местные жители.
В ДП была создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников. Сложность в раскрытии подобных преступлений составляет то, что мошенники могут действовать с территории других стран.
В итоге в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую в мошенничестве. Ею оказалась жительница одного из сел Сайрамского района, которая занимается продажей мясопродуктов. На сегодняшний день судом санкционирован ее арест на два месяца.
Установлено, что подозреваемая в течение последних трех месяцев выманивала данные потерпевших, обещая им социальную помощь на каждого ребенка в размере 50 тысяч тенге. Затем, используя документы доверчивых граждан, аферистка оформляла на их имена онлайн-кредиты. Таким образом, количество потерпевших, обратившихся в полицию из-за мошеннический действий подозреваемой, составило 147 человек. Все они – местные жители.
"Сейчас следователями проводится досудебное расследование. Мы не исключаем вероятности того, что количество жертв аферистки может возрасти. Нами выясняются все обстоятельства произошедшего и подсчитывается ущерб", – отметил заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек Сахов.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 190 УК РК "Мошенничество в особо крупном размере". Ведется расследование.