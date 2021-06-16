На 147 человек оформила онлайн-кредиты мошенница из Туркестанской области

Общество
1090
Фото с сайта polisia.kz
На 147 человек оформила онлайн-кредиты мошенница из Туркестанской области. Женщину задержала полиция, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.  

В Департамент полиции Туркестанской области обратились сотрудники одного из банков по факту подозрительной активности при оформлении кредитов. При проверке оперативники пришли к выводу, что имеют место мошеннические действия, жертвами которых могли стать местные жители.

В ДП была создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников. Сложность в раскрытии подобных преступлений составляет то, что мошенники могут действовать с территории других стран.

В итоге в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую в мошенничестве. Ею оказалась жительница одного из сел Сайрамского района, которая занимается продажей мясопродуктов. На сегодняшний день судом санкционирован ее арест на два месяца.

Установлено, что подозреваемая в течение последних трех месяцев выманивала данные потерпевших, обещая им социальную помощь на каждого ребенка в размере 50 тысяч тенге. Затем, используя документы доверчивых граждан, аферистка оформляла на их имена онлайн-кредиты. Таким образом, количество потерпевших, обратившихся в полицию из-за мошеннический действий подозреваемой, составило 147 человек. Все они – местные жители.

"Сейчас следователями проводится досудебное расследование. Мы не исключаем вероятности того, что количество жертв аферистки может возрасти. Нами выясняются все обстоятельства произошедшего и подсчитывается ущерб", – отметил заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек Сахов.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 190 УК РК "Мошенничество в особо крупном размере". Ведется расследование.

Популярное

Все
Спасибо, ребята, за игру!
"Отбасы банк" преобразуют в национальный институт – что изменится
Братская история
Под угрозой древние письмена
Сто лет пути
Не надо нервничать
Всем будет жарко!
От одиночества – к деменции
И чьи это проблемы?
Путают с личным хозяйством
В Шымкенте военнослужащие Нацгвардии спасли жизнь мужчине
Нулевая терпимость к насилию, бескультурью и хамству
Обкусанная роща
Баланс инвестиций
В сельской школе юбилей
Исполнение предвыборной программы президента РК: инвестиции и экономика
АНПЗ: техническое перевооружение, экологические вызовы и кадровый потенциал
Нападения на журналистов: оглашен приговор организатору и исполнителям
Защита от неправды
Новые находки
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
Даулет Турлыханов – герой своего времени
«Человеческое лицо» в реформе школы
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Мечты Ильдара и Ильнара
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Кто не везет, на том не едут
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Родные сестры пропали в Казахстане
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

Крупную партию гашиша пытались продать двое приезжих в Аста…
Частные судоисполнители "взыскивали" долги с умерших в Кост…
Подозреваемого в создании финпирамиды казахстанца задержали…
63 млн тенге исчезли со счета организации в Караганде после…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]