На 15 лет осудили убийцу деда и матери в Шымкенте

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Сегодня Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Шымкента вынесен приговор в отношении 24-летнего парня, убившего мать и деда, сообщает Inform.kz
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По информации пресс-службы суда, молодой человек, поссорившись со своим 70-летним дедушкой, из-за пагубного увлечения азартными играми, нанес деду, а также пытавшейся их разнять 45-летней матери, многочисленные ножевые ранения, совершив убийство двух лиц с особой жестокостью.
Приговором суда житель Шымкента был осужден по ст.99 ч.2 п.1,5 УК РК на 15 лет лишения свободы.
Основанием для такого мягкого приговора послужило отсутствие отягчающих и наличие смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств. При таких обстоятельствах суд не может назначить наказание за такое преступление свыше 15 лет, отмечается в информации.