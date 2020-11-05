На 15 млн тенге оштрафовали злостных нарушителей карантина в Нур-Султане

В столице насчитывается 25 объектов предпринимательства, которые допускали неоднократные нарушения карантина и ограничительных мер. Об этом на брифинге сообщила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
"На сегодняшний день субъекты предпринимательства продолжают нарушать ограничительные и карантинные мероприятия. Есть и злостные нарушители. Всего в Нур-Султане зафиксировано 25 объектов, на которых неоднократно допускались нарушения ограничительных и карантинных мер. В отношении них с районных управлений полиции поступило более 140 материалов. Это объекты общественного питания и увеселительные заведения – клубы, караоке", – сообщила Жанна Пралиева.
В общей сложности данные заведения оштрафованы на 15 миллионов тенге. Всего за нарушение ограничительных и карантинных мер к административной ответственности привлечено 836 физических, должностных лиц и субъектов предпринимательства.
Начальник отдела местной полицейской службы Департамента полиции Нур-Султана Азамат Садыков рассказал о новых случаях нарушений.
"Имеется тенденция проведения в ресторанах семейных мероприятий с приглашением большого количества людей. К примеру, 25 октября мобильной группой выявлен ресторан "Сункар" по ул. Сембинова, который осуществлял свою деятельность, нарушая карантинный режим. В заведении находилось более 50 посетителей, которые проводили мероприятие "Калжа той". В целом, в городе зарегистрировано 2029 фактов нарушения карантина", – отметил Азамат Садыков.
Жителей города призывают соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила. Не собираться в местах массового скопления без особой необходимости.