Экономика
На 15% повысятся алкогольные акцизы в Казахстане
Жания Уранкаева
Депутаты Мажилиса Парламента согласились с поправками, внесенными сенаторами в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и таможенного администрирования". Таким образом закон считается принятым и направляется на подпись Главе государства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сенатом внесены в законопроект пять поправок, из них одна поправка по пересмотру ставки акциза на алкогольную продукцию, кроме коньяка, бренди, виноматериала, пива и пивного напитка. Хотелось бы отметить, что в ходе рассмотрения законопроекта в Мажилисе депутатами было внесено предложение по "заморозке" ставки акциза на алкогольную продукцию на следующие три года на уровне действующей ставки, как это было сделано в Российской Федерации и в Республике Беларусь", – сказал Серик Оспанов.

Отметим, ранее Правительство не поддержало данное предложение. Однако в ходе рассмотрения законопроекта в Сенате Правительство пересмотрело свое решение и вместо предложенного 10%-го увеличения ставки акциза на алкогольную продукцию предложило увеличить ставку акциза на 15% вместо предполагаемых 30%.

"В целях повышения конкурентоспособности отечественных производителей алкогольной продукции предлагается снижение ставки акциза только на 2016 год с 1 600 тенге до 1 380 тенге за 1 литр 100-процентного спирта, что больше на 15% по сравнению с 2015 годом. В этом случае недопоступления местных бюджетов составят 4 573,0 миллиона тенге", – говорил министр национальной экономики Ерболат Досаев, представляя законопроект в Сенате.

Он заметил, что в 2016 году планируется рассмотреть вопрос установления ставок акцизов на крепкий алкоголь на 2017–2019 годы при разработке законопроекта по реформированию налогового законодательства. С 2017 года предусматриваются реформирование системы межбюджетных отношений и дальнейшая гармонизация ставок акцизов в рамках ЕАЭС.

Кроме того, депутат Оспанов сообщил, что остальные 4 поправки сенаторов направлены на исключение правовых коллизий. 

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