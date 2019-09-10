На 154 млрд тенге выявлено финансовых нарушений в ходе госаудита

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В Казахстане в ходе государственного аудита выявлено финансовых нарушений на 154 миллиарда тенге. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"По итогам аудиторских мероприятий за отчетный период выявлены финансовые нарушения на общую сумму 154 миллиарда тенге. Из них 140 миллиардов тенге восстановлено в ходе аудита", – сообщил спикер.
По словам Смаилова, в результате проведенного камерального контроля удалось предотвратить нарушения по госзакупкам на общую сумму 465 миллиардов тенге.
"До конца финансового года осталось немного времени, поэтому центральным и местным исполнительным органам необходимо взять на особый контроль. По государственному аудиту расходование бюджетных средств находится на постоянном контроле", – заявил министр.
Кроме того, после заседания Правительства РК глава Минфина рассказал о долговой нагрузке страны.
"Наша долговая нагрузка находится на комфортном уровне в пределах лимитов, которые ставят международные рейтинговые агентства. Долговая нагрузка достаточно низкая", – заключил Алихан Смаилов.
Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ
о мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан.
Согласно документу, в эту категорию попадают многодетные семьи; семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца; семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет; получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.
В указе Президента содержалось поручение Правительству и Национальному банку в порядке одноразовой акции принять следующие меры. В качестве прямой адресной финансовой помощи за каждого заемщика из вышеназванной категории граждан государство должно было погасить основной долг и начисленные по нему вознаграждения в общем размере до 300 тыс. тенге в банках второго уровня и микрофинансовых организациях. При этом их общая задолженность не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня 2019 года.