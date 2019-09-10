На 154 млрд тенге выявлено финансовых нарушений в ходе госаудита

Экономика
Екатерина Елисеева
Фото из открытых источников
В Казахстане в ходе государственного аудита выявлено финансовых нарушений на 154 миллиарда тенге. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По итогам аудиторских мероприятий за отчетный период выявлены финансовые нарушения на общую сумму 154 миллиарда тенге. Из них 140 миллиардов тенге восстановлено в ходе аудита", – сообщил спикер.

По словам Смаилова, в результате проведенного камерального контроля удалось предотвратить нарушения по госзакупкам на общую сумму 465 миллиардов тенге.

"До конца финансового года осталось немного времени, поэтому центральным и местным исполнительным органам необходимо взять на особый контроль. По государственному аудиту расходование бюджетных средств находится на постоянном контроле", – заявил министр.

Кроме того, после заседания Правительства РК глава Минфина рассказал о долговой нагрузке страны.

"Наша долговая нагрузка находится на комфортном уровне в пределах лимитов, которые ставят международные рейтинговые агентства. Долговая нагрузка достаточно низкая", – заключил Алихан Смаилов.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан.

Согласно документу, в эту категорию попадают многодетные семьи; семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца; семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет; получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.

В указе Президента содержалось поручение Правительству и Национальному банку в порядке одноразовой акции принять следующие меры. В качестве прямой адресной финансовой помощи за каждого заемщика из вышеназванной категории граждан государство должно было погасить основной долг и начисленные по нему вознаграждения в общем размере до 300 тыс. тенге в банках второго уровня и микрофинансовых организациях. При этом их общая задолженность не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня 2019 года.


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