На 157 млн долларов снизились международные резервы Нацбанка РК

Экономика
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Фото : akchabar.kg
За июнь 2018 года валовые международные резервы Национального банка, по предварительным данным, снизились на 0,5%, или на 157,2 млн долларов США, до 30,6 млрд долларов – с начала года снижение на 0,6%, или на 181,4 млн долл. США, передает Kazpravda.kz.

"Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (58,1 млрд долл. США – прим. авт.), составили на конец июня 2018 года 88,7 миллиарда долларов США. Поступление валюты на счета правительства и увеличение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Национальном банке были нейтрализованы операциями по пополнению активов Национального фонда, обслуживанию внешнего долга правительства", – сообщили в Национальном банке РК.

В свою очередь денежная база в июне расширилась на 19,8% и составила 5 734,2 млрд тенге (с начала года расширение на 3,5%, или на 195,4 млрд тенге). Узкая денежная база, т. е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 11,2%, до 5 015,2 млрд тенге (сжатие на 2,9%, или 147 млрд тенге).

Денежная масса за июнь, по предварительным данным, увеличилась на 3,9% (с начала года увеличение на 2,3%) и составила 19 908,2 млрд тенге, наличные деньги в обращении увеличились на 6,1% (5,8%), до 2 059,0 млрд тенге.

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