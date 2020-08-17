На 16 лет осудили алматинца за хранение и сбыт психотропных веществ

Житель Алматы осужден на 16 лет за хранение и сбыт психотропных веществ, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.
"Сотрудниками Департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с таможенными органами Германии в ходе оперативных мероприятий задержан житель Алматы при получении двух конвертов с таблетками красного цвета треугольной формы в отделении АО "Казпочта". Согласно заключению экспертизы в составе таблеток содержится психотропное вещество – МДМА (экстази) в особо крупном размере 88,99 грамм", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в ходе обыска квартиры подозреваемого обнаружены и изъяты психотропные вещества в крупном размере в 31,25 грамм растительного происхождения, содержащие псилоцин и псилоцибин. Отмечается, что он хранил их с целью последующего сбыта.
"Специализированным межрайонным судом по уголовным делам житель Алматы признан виновным в совершении уголовных правонарушений в соответствии со ст.297 ч.3 п.1,2,3 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", ст.286 ч.4 УК РК "Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено". Также, на основании требования ст.58 УК РК ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - добавили в пресс-службе.