Происшествия
На 16 лет осудили таксиста за убийство студентки в ЮКО
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Южно-Казахстанской области в четверг приговорил таксиста к 16 годам лишения свободы за убийство студентки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.

"Мужчина признан виновным в убийстве и краже. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима", – сообщил агентству судья Даурен Мадалиев.

Согласно материалам дела, в мае этого года осужденный на своем автомобиле решил подвезти до Шымкента девушку, которая спешила в университет. Сев в машину, девушка написала подруге SMS, что ее везет подозрительный таксист, и она боится.

После этих сообщений подруга начала ей перезванивать, но телефон уже был выключен. В суде было установлено, что в это время злоумышленник уже нанес девушке телесные повреждения отверткой и колюще-режущим предметом, а затем связал шею, руки и ноги скотчем и увез в обратном направлении с целью избавиться от тела.

Тело девушки полицейские нашли в поселке Багыс Сарыагашского района. Оно было закопано недалеко от пшеничного поля.

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