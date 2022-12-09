На 16 лет посадили кокшетауца за неоднократное изнасилование своей дочери

На момент совершения преступлений девочке было 17 лет.

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Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Акмолинской области вынесен приговор в отношении 43-летнего жителя Кокшетау, обвиняемого в неоднократном изнасиловании родной дочери, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На момент совершения преступлений девочке было 17 лет. Впервые отец надругался над подростком в августе 2020 года: возвращаясь от родственников, мужчина совершил насильственный половой акт в салоне авто. Испуганная девочка побоялась и постеснялась рассказать матери об инциденте, а оставшись безнаказанным, отец впоследствии еще дважды повторил свои чудовищные действия.

Спустя три месяца, в ноябре девочка рассказала о произошедшем матери, а та в свою очередь сообщила в полицию. Следователи незамедлительно начали досудебное производство по ст. 120 ч.3 УК РК "Изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней".

В рамках расследования правоохранители досконально изучили и тщательно проверили показания потерпевшей и подозреваемого, провели судебно-медицинские и судебные психолого–психиатрические экспертизы, провели проверку и уточнение показаний девочки на месте происшествия, депонирование показаний.

При этом в ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал частично, однако, собранные следователями доказательства полностью доказали его вину в совершении чудовищных преступлений. Обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, судом не усмотрено.

Приговором суда акмолинцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также принято решение взыскать в пользу девочки компенсацию морального вреда в размере 3 млн тенге.