На 16 лет посадили поставщика наркотиков в Нур-Султан и Алматы

Задержанного при спецоперации по ликвидации преступной группы, промышлявшей контрабандной поставкой наркотических средств и их реализацией, осудили на 16 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Об этом сообщило Агентство РК по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz.

Напомним, Агентством по финансовому мониторингу совместно с Комитетом национальной безопасности в Нур-Султане и Алматы была проведена спецоперация по предотвращению деятельности лиц, поставлявших и распространявших наркотические средства на территории Казахстана.

Они были задержаны в момент получения очередной международной посылки, упакованной в корма для домашних животных. Общий вес наркотиков составил более 7 килограмм марихуаны и мефедрона.

По решению суда, изъятые наркотические вещества уничтожены, добавили в АФМ.