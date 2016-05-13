На 19-летнего парня в Семее упало дерево

В Семее на 19-летнего парня упало дерево. Горожанин получил тяжелую травму позвоночника, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на yk-news.kz
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"Инцидент произошел в четверг в 3 часа дня. В спасательную службу обратились местные жители, которые сообщили, что молодого мужчину придавило упавшим деревом. До приезда спасателей горожане смогли своими силами оттащить ствол", – говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом – перелом поясничного отдела позвоночника.
Спасателям удалось выяснить, что 19-летний парень сидел на лавке, как на него внезапно упало сухое дерево.