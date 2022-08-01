Происшествия
На 2 млн тенге "продала" аферистка несуществующий сахар жителям Тараза

Во второй отдел полиции УП города Тараз поступило заявление от жителей областного центра. Они сообщили, что незнакомая гражданка обещала продать им сахар по низкой цене, но, завладев деньгами, перестала выходить на связь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Общая сумма ущерба составляет более 2 млн тенге, отметили в полиции.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Anti-fraud" сотрудники полиции задержали 23-летнюю жительницу Тараза.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК "Мошенничество".

Подозреваемая полностью признала свою вину. Устанавливается её причастность к другим аналогичным преступлениям, добавили в полиции.

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