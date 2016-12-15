Общество
На 20% дешевле продукты Стабфонда в супермаркетах Алматы – исследование
Ксения Воронина
В супермаркетах Алматы социально значимые продтовары из Стабфонда дешевле на 20%. Такие данные озвучило Управление сельского хозяйства мегаполиса, передает Kazpravda.kz.

"В Алматы проводится интервенция (вливание – прим.ред.) социально значимых продовольственных товаров. Так, в Carrefour, SMALL и других торговых точках представлены 7 наименований продуктов питания, цена на которые будет до 20% ниже рыночных. В супермаркетах в первую очередь начнется массовая продажа гречневой крупы и муки I сорта. Кроме того, будут выставлены рис шлифованный, макаронные изделия, подсолнечное масло, сахар и соль", – сообщили в управлении.

Отметим, что данные торговые сети будут реализовывать товары из стабилизационного фонда Алматы. Всего в 2016 году произведен закуп продукции на 3 170 тонн, на общую сумму 729 млн тенге.

"Из них: сахар – 700 тонн, масло растительное – 700 тонн, рис – 350 тонн, гречневая крупа – 350 тонн, мука I сорта – 700 тонн, макаронные изделия – 350 тонн, соль – 20 тонн", – уточнили в управлении. 

Стабилизационный фонд представляет собой оперативный запас основных продовольственных товаров, таких как бакалея, плодоовощная продукция. Фонд нацелен на оказание регулярного воздействия на продуктовый рынок, обеспечение продовольственной безопасности, недопущение резких колебаний цен и возникновения дефицита продуктов питания. Закуп производился за счет финансовых средств, выделенных из местного бюджета.

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