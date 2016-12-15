На 20% дешевле продукты Стабфонда в супермаркетах Алматы – исследование
Ксения Воронина
В супермаркетах Алматы социально значимые продтовары из Стабфонда дешевле на 20%. Такие данные озвучило Управление сельского хозяйства мегаполиса, передает Kazpravda.kz.
"В Алматы проводится интервенция (вливание – прим.ред.) социально значимых продовольственных товаров. Так, в Carrefour, SMALL и других торговых точках представлены 7 наименований продуктов питания, цена на которые будет до 20% ниже рыночных. В супермаркетах в первую очередь начнется массовая продажа гречневой крупы и муки I сорта. Кроме того, будут выставлены рис шлифованный, макаронные изделия, подсолнечное масло, сахар и соль", – сообщили в управлении.
Отметим, что данные торговые сети будут реализовывать товары из стабилизационного фонда Алматы. Всего в 2016 году произведен закуп продукции на 3 170 тонн, на общую сумму 729 млн тенге.
Стабилизационный фонд представляет собой оперативный запас основных продовольственных товаров, таких как бакалея, плодоовощная продукция. Фонд нацелен на оказание регулярного воздействия на продуктовый рынок, обеспечение продовольственной безопасности, недопущение резких колебаний цен и возникновения дефицита продуктов питания. Закуп производился за счет финансовых средств, выделенных из местного бюджета.