На 20 млрд тенге увеличено финансирование сельского хозяйства в РК

Экономика
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Айнур Курамысова
Финансирование сельского хозяйства в Казахстане увеличено на 20 млрд тенге. Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента Ромин Мадинов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В Мажилис Парламента поступил проект закона об уточнениях бюджета на 2015 год, и я хочу довести до вашего сведения, что финансирование по линии Министерства сельского хозяйства РК увеличено на 20 миллиардов тенге. То есть Правительство и Парламент прекрасно понимают, что в данной экономической обстановке, в первую очередь, нужно финансировать сельское хозяйство", – сказал Мадинов.

Депутат особо отметил, что исторический опыт страны показывает, что в самые трудные годы именно сельское хозяйство, как отрасль экономики, всегда показывает эффект.

"Вы помните, что в 2008 году, когда случился первый мировой кризис, в первую очередь, именно сельское хозяйство Казахстана по итогам 2008-2009 годов показало рост и валовой продукции в физическом объеме, и рост в денежном выражении", – привел пример мажилисмен.

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