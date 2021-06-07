На 210 казахстанцев оформили онлайн-кредиты двое астанчан

Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью Департамента полиции Костанайской области раскрыли схему обмана граждан двумя астанчанами 26 и 32 лет, которые с октября 2020 года по апрель 2021 года оформляли онлайн-кредиты в одной из микро-кредитных организаций, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Polisia.kz
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"Мошенники находили персональные данные граждан в социальных сетях. Используя личные сведения граждан (ФИО, ИИН), беспрепятственно оформляли онлайн-кредиты. В результате незаконных действий мошенников пострадало 210 человек. Потерпевшие живут в 12 регионах страны. Займы составляли от 70 до 300 тысяч тенге", - говорится в информации.
Основная часть потерпевших узнали о фактах оформления кредитов от сотрудников полиции, остальные - после образовавшейся задолженности посредством SMS-оповещения о погашении задолженности и звонков от сотрудников МКО с просьбой погасить задолженность по кредиту.
К примеру, житель Актобе узнал об имеющемся на его имя онлайн-кредите только после звонка сотрудника полиции отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области. После чего обратился в первое кредитное бюро, где нашел подтверждение слов стража порядка.
Всего, нанесенный материальный ущерб гражданам от действий мошенников, составил 26 млн 100 тысяч тенге.
В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор Костаная, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Деньги злоумышленники выводили на виртуальные карты различных банков РК, которые в последующем использовали на ставках букмекерской конторы и для своих личных нужд, добавили в полиции.