На 24 млн тенге реализовали актюбинские креаторы продукцию в Астане

За два дня ярмарку посетили 9 500 человек

Фото: МКИ РК

В столичном Qazaq Creative Hub завершилась двухдневная ярмарка «Aqtobe Creative Days», организованная в рамках республиканского проекта Creative Aimaq. Около 100 представителей креативных индустрий Актюбинской области представили авторские проекты по 22 направлениям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Посетители могли приобрести дизайнерскую одежду, ювелирные украшения, изделия из кожи, дерева, кости и войлока, национальные аксессуары и сувениры.

Культурная программа включала показ мод «Aqtobe Design», инклюзивный спектакль «Времена года» театра кукол «Алақай», презентацию анимационного фильма об Актобе, творческий вечер композитора Серика Закарии и концерты проектов «SherTer» и «Жеребе life».

Отдельная экспозиция была посвящена творческому пути и международным достижениям Димаша Кудайбергена.

На площадке Book Market представили произведения актюбинских авторов. Также для посетителей провели мастер-классы по ювелирному искусству, валянию войлока, обработке кожи и дерева. Объем реализации продукции составил около 24 млн тенге.

Проект Creative Aimaq направлен на поддержку региональных креативных индустрий, продвижение отечественных брендов и развитие творческого предпринимательства. Следующим регионом проекта станет Карагандинская область, добавили в МКИ.