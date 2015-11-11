На 24,7% ослаб тенге за 10 месяцев – Нацбанк РК

За 10 месяцев 2015 года произошло ослабление тенге в реальном выражении на 24,7% на базе индекса реального эффективного обменного курса к валютам 34 стран, а с начала 2014 года по октябрь 2015 года – ослабление на 20%, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.
"За 10 месяцев 2015 года ослабление тенге к российскому рублю в реальном выражении (реальный обменный курс) составило 27,6%. А с начала 2014 года по октябрь 2015 года тенге практически достиг паритета к рублю (+0,5%)", – говорится в сообщении Нацбанка.