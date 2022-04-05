На заседании Правительства РК заместитель Премьер-министра РК – министр финансов Ерулан Жамаубаев представил проект закона об уточнении республиканского бюджета на 2022 год, сообщает Kazpravda.kz.

В рамках уточнения расходы бюджета увеличены на 2,7 трлн тг. Источниками увеличения расходов бюджета являются: собственные доходы бюджета – 1,1 трлн тг; увеличение гарантированного трансферта из Национального фонда – 1,6 трлн тг.

На реализацию поручений Президента дополнительно будет направлено 1,8 трлн тг:

Первое. Реализация мероприятий по повышению доходов населения с общими расходами на 197 млрд тг.

Второе. Мероприятия в рамках Плана обеспечения продовольственной безопасности – 238 млрд тг.

Третье. Развитие регионов с дополнительными расходами на общую сумму 476 млрд тг.

В результате параметры республиканского бюджета сложились следующим образом:

- поступления бюджета составят 15,8 трлн тг или 17,3% к ВВП;

- расходы прогнозируются на уровне 18,8 трлн тг или 20,5% к ВВП;

- дефицит бюджета сохранен на ранее утвержденном уровне.

Как отметил Премьер-министр РК Алихан Смаилов, представленный проект республиканского бюджета, прежде всего, направлен на полное и своевременное выполнение всех социальных обязательств государства, а также обеспечение качественного и устойчивого развития экономики в текущих условиях.

"Для обеспечения сбалансированности республиканского бюджета будет скорректирован размер гарантированного трансферта из Национального фонда. Дополнительные расходы будут направлены на реализацию поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в январе текущего года, на расширенном заседании Правительства и в рамках нового Послания народу Казахстана, а также на выполнение ранее принятых неотложных обязательств", - сказал он.

Средства планируется направить на восстановление государственного имущества и инфраструктуры городов после январских событий, обеспечение финансово-экономической стабильности, а также на поддержку населения, бизнеса и реального сектора экономики, добавил Премьер.