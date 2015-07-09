На 3% снизили генерацию крупнейшие электростанции РК
Ксения Воронина
Казахстанские электростанции в мае 2015 года снизили производство электроэнергии на 1,4% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Наиболее крупные из них сократили выработку на 3%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на аналитическую службу Ranking.kz.
Пул крупнейших игроков рынка энергогенерации представляют предприятия Павлодарской области – Экибастузские ГРЭС-1,2, Аксуская ЭС, Павлодарские ТЭЦ-2,3, а также находящаяся в Карагандинской области ГРЭС "Казахмыс Энерджи".
Наиболее заметный спад в выработке произошел у Экибастузской ГРЭС-1 – почти 30%. Экибастузская ГРЭС-2 также сократила производство на 17,3% от прошлогоднего. Падение выработки (относительно аналогичного месяца прошлого года) идет на этих станциях, дающих основной объем экспорта электроэнергии в Россию, с февраля. При этом, по данным Комитета по статистике МНЭ РК (КС), совокупный страновой экспорт электроэнергии в РФ в натуральном выражении вырос (на 9,5% – до 643 млн кВт-ч), хотя стоимость его сократилась (на 24% – до 21,9 млн долларов).
Поскольку многие электростанции находятся в структуре вертикально интегрированных горно-металлургических холдингов, их генерирующие мощности привязаны к металлургическим заводам. Снижение производства основной продукции данных заводов приводит к сокращению энергопотребления, соответственно и загрузки данных электростанций.
Так, например, большая часть электроэнергии Аксуской ЭС (АО ЕЭК – входит в Евразийскую группу) потребляется местным Аксуским заводом ферросплавов – крупнейшим производителем ферросплавов в области. По итогам января – мая, сообщается в экспресс-анализе, производство ферросиликомарганца и ферросиликохрома в Павлодарской области сократилось.
И, напротив, рост производства медного концентрата, рафинированной и черновой меди в Карагандинской области в первые пять месяцев этого года привел к росту выработки электроэнергии на ГРЭС Казахмыс Энерджи.
Тон в электроэнергетике Казахстана исторически задают тепловые и (в меньшей степени) газотурбинные электростанции (до 90%). Из возобновляемых источников серьезный объем генерации формируют гидроэлектростанции. По итогам мая ТЭС и ГТЭС снизили выработку.
Прибавку ГЭС в нынешнем мае (26%, или 182 млн кВт-ч) обеспечил прежде всего стремительный рост выработки на Шульбинской ГЭС (установленная мощность – 702 МВт, входит в группу AES). По информации ШГЭС, только в минувшем году были реализованы инвестпроекты на 3,9 млрд тенге (21 млн долларов), в том числе ремонт и реконструкция гидроагрегата № 2, капремонт гидромеханического оборудования, гидросооружений. Модернизированы автоматизированные системы управления технологическим процессом станции.
С переходом на электронную оплату проезда у пассажиро-перевозчиков добавилось расходов.
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