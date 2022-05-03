Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Общество
На 33,5 млн тенге сдали оружие казахстанцы за неделю
Диасов Ораз
корреспондент

До 306 тысяч тенге могут получить казахстанцы в случае добровольной сдачи оружия. Об этом сообщил начальник отдела по контролю за оборотом оружия Комитета административной полиции МВД Асылбек Идрисов на брифинге в ведомстве, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В этом году акция по выкупу у населения незаконно хранящегося вооружения стартовала с 25 апреля. На ее проведение из республиканского бюджета было выделено более 88 млн тенге. За неделю граждане добровольно сдали более 500 единиц огнестрельного оружия, свыше 3,5 тыс. патронов к нарезному оружию, предварительно на общую сумму 33,5 млн тенге», - сообщил Асылбек Идрисов.

По его словам, гражданин, изъявивший желание сдать незаконно хранящееся у него огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества за денежное вознаграждение, обращается с заявлением в любой территориальный орган полиции. Подать заявление можно непосредственно в дежурные части органов полиции.

При обращении граждан по телефону, на местонахождение данных предметов будет направлен сотрудник полиции, который произведет все необходимые мероприятия.

«Сумма выплат за добровольную сдачу зависит от вида оружия, его технического состояния и варьируется от 30 тыс. до 306 тыс. тенге (от 10 до 100 МРП) за каждую единицу. Размеры вознаграждения определяются комиссиями, создаваемыми в каждом органе полиции области, города и района. К примеру, 306 тыс. тенге может получить гражданин за каждую сданную единицу автоматического нарезного оружия. Половина такой суммы может быть выплачена за нарезные винтовки и карабины. За пистолеты и револьверы предполагается выплата в размере до 122 тыс. тенге. Каждая единица гладкоствольных ружей максимально может быть оценена в 91 тыс. тенге», - пояснил спикер.

При определении размеров выплат комиссиями учитывается, по его данным, техническое состояние оружия и присваивается соответствующая категория, которых всего три.

За оружие, отнесенное к первой категории, оплата производится из расчета 100% от рекомендуемой стоимости, ко второй – 70%, к третьей – 30%.

К первой категории относится оружие, не находившееся в эксплуатации, либо исправное, но неутратившее товарного вида.

Ко второй категории относится оружие, у которого имеются отдельные технические неисправности или дефекты, включая локальную маловыраженную коррозию поверхностей деталей, не препятствующих его дальнейшему использованию - то есть, оружие, которое можно восстановить ремонтом, без замены или восстановления основных частей, либо чисткой или смазкой.

К третьей категории относится оружие, непригодное для дальнейшего использования или опасное в эксплуатации вследствие наличия технических неисправностей, ремонт или восстановление которых по техническим или экономическим причинам нецелесообразны.

Срок выплаты вознаграждений – 1 месяц.

Вознаграждению не подлежат предметы и вещества, не признанные согласно заключению эксперта-криминалиста огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатым веществом, либо состоящие на учете в информационных системах МВД как «зарегистрированное» или «криминальное» оружие.

За самодельно изготовленные боеприпасы, а также патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию компенсационная выплата не предполагается, добавил Идрисов.

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