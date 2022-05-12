На 4 трлн тенге пополнят республиканский бюджет из Нацфонда – Президент подписал закон

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Как отмечается в заключении к документу, в целях обеспечения сбалансированности республиканского бюджета размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в 2022 году увеличен до 4 030 млрд тенге.

Средства будут направлены на обеспечение сбалансированности республиканского бюджета. Целевые показатели Нацфонда сохраняются в рамках фискальных ограничений.

Текст закона публикуется в печати.