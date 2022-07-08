На 40 млн тенге обманула казахстанцев аферистка из Шымкента

О факте мошенничества в Управление полиции Абайского района сообщила местная жительница, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Как рассказала заявительница, малознакомая женщина обещала ей помощь в приобретении жилья по госпрограмме. За “услугу” злоумышленница взяла у потерпевшей 9 млн тенге. Спустя время обещание женщина так и не выполнила и деньги не вернула.

Заявление следователи Абайского РУП зарегистрировали по статье 190 УК РК “Мошенничество“.

В ходе расследования полицейские установили причастность мошенницы к серии аналогичных преступлений. За полтора года ее жертвами стали еще 39 жителей Шымкента и Туркестанской области. Помимо квартиры, некоторым из них женщина обещала и деньги от государства для поддержки бизнеса.

Общая сумма нанесенного ущерба составила почти 40 млн тенге. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемую. Ею оказалась жительница города. В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд.