На 410 млрд тенге сокращены расходы госаппарата – Бектенов

Правительство
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Дана Аменова
корреспондент

Об этом в ходе расширенного заседания правительства рассказал глава Кабмина Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz   

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках повышения эффективности государственных расходов и усиления бюджетной дисциплины правительством РК ужесточен контроль за использованием финансовых средств.Так, например, с внедрением цифровых инструментов удалось навести порядок при расходовании бюджетных денег в социальной сфере.

В частности, обеспечена прозрачность в финансировании детских садов. В Таразе, Шымкенте, Туркестане и Уральске, где в пилотном режиме тестировалась ваучерная система дошкольного образования, за счет исключения приписок, удалось сэкономить более 20 млрд тенге. До конца текущего года этот метод будет масштабирован на всю республику.

«Социальный кошелек» также становится инструментом усиления адресности предоставляемой господдержки. Через него начали проводить оплату за питание детей и лекарственные препараты для нуждающихся.

Кроме того, сокращены текущие расходы, в том числе на имиджевые мероприятия и командировочные выплаты, на 410 млрд тенге.

#Бектенов #сокращение #расходы #госаппарат

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