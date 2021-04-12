На 44 казахстанцев оформил кредиты костанайский мошенник
Мошенник из Костаная оформил онлайн-кредиты на 44-х казахстанцев, передает Polisia.kz.
Как стало известно, с февраля по июнь прошлого года 27-летний житель Костаная обманным путем занимался оформлением онлайн-кредитов в микрокредитной организации "Деньги говорят". Сумма займов составляла от 30 тысяч до 50 тысяч тенге.
Для получения личных данных граждан мошенник использовал разные способы. Изначально под различными предлогами брал копии удостоверений личности своих знакомых и друзей. Далее использовал социальную сеть ВКонтакте, где в объявлениях "найденные документы" находил личные данные жителей, а так же подавал объявление в ОLX о трудоустройстве и требовал у "кандидатов" фото и удостоверение личности. Таким образом, имея на руках ФИО, ИИН и номер удостоверения "жертв", беспрепятственно оформлял онлайн-кредиты.
К примеру, житель Караганды в августе 2020 года нашел объявление о трудоустройстве водителем и скинул все свои персональные данные "работодателю" через WhatsApp. Однако, мужчина на работу так и не устроился, а по истечении шести месяцев узнал, что на его имя неизвестным образом оформлен онлайн-кредит. Задолженность составила 50 тысяч тенге. Одна из потерпевших оказалась близкой родственницей мошенника, которая так же оказалась жертвой мошенничества.
Потерпевшие узнавали о фактах оформления кредитов на их имя только после образовавшейся задолженности. Жителям поступали звонки и СМС-оповещения от сотрудников МКО с просьбой погасить долг по кредиту.
В результате незаконных действий мошенника, пострадало 44 казахстанца. Материальный ущерб, нанесенный на потерпевших, составил более 1,5 млн тенге.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 части 3 УК РК "Мошенничество". Ведется досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.