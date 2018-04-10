Общество
На 45% снизилось количество преступлений с применением огнестрельного оружия – МВД РК
Жанат Тукпиев
Количество преступлений с применением огнестрельного оружия снизилось в Казахстане на 45%. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Максат Байболов, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Одна из форм взаимодействия полиции с населением по вопросам обеспечения общественной безопасности направлена на профилактику преступлений с применением огнестрельного оружия. В этих целях нами ежегодно проводятся акции по выкупу у населения незаконно хранящихся предметов вооружения. В результате проведенных за последние пять лет акций с населением за денежное вознаграждение было добровольно сдано более 47 тысяч единиц огнестрельного оружия, 250 взрывных устройств и свыше 1,7 миллиона штук патронов к нарезному оружию. Всего за добровольную сдачу предметов вооружения за эти годы было выплачено 1 миллиард 418 миллионов тенге 38 тысячам граждан... Количество преступлений с применением огнестрельного оружия снизилось на 45 процентов в целом по стране", – сказал Байболов.

Он также сообщил, что в этом году акция по выкупу оружия у населения стартовала 10 апреля. На эти цели из республиканского бюджета выделено 125 млн тенге. 

"Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся предметы вооружения, освобождаются от уголовной и административной ответственности", – подчеркнул Байболов.

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