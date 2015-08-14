На 5 млн тенге изъяли контрафактный алкоголь в Астане
Жания Уранкаева
Департамент государственных доходов столицы провел рейд по выявлению нелегального оборота алкогольной продукции и обнаружил большое количество контрафактного алкоголя, сообщает Kazpravda.kz.
"С начала года из охваченных проверками субъектов, осуществляющих реализацию спиртных напитков, 28 объектов приходится на безлицензионную деятельность, 20 объектов продавали алкоголь без сопроводительных накладных, и 6 реализовывали алкоголь без учетно-контрольных марок. Изъято 4 220 бутылок контрафактного алкоголя на сумму порядка 5,3 млн тенге", – указывается в распространенном сообщении.
В ведомстве отметили, что недобросовестные налогоплательщики, воспользовавшись паузой, связанной с мораторием на проверки в течение прошлого года, осуществляли реализацию алкогольной продукции без лицензии и с нарушением закона.
По всем фактам незаконного оборота имеется решение суда о наложении штрафных санкций и конфискации алкоголя, кроме того, судебные органы принимают решение о лишении некоторых из них лицензии.
Департамент госдоходов обращает внимание всех предпринимателей, занимающихся продажей алкоголя, что незаконный оборот алкогольной продукции наносит значительный ущерб государству и развитию бизнеса. В связи с чем субъектам предпринимательства стоит задуматься, осуществлять незаконную деятельность дальше или получить лицензию и осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством РК.