На 5 тысяч увеличили количество образовательных грантов в Казахстане в 2021 году

В Казахстане в этом году количество образовательных грантов увеличится на 5 тысяч. Об этом сегодня в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МОН РК.
"На следующий учебный год по программе бакалавриата выделены 51 561 грант, в том числе по программе "Серпін". Кроме того, предусмотрено выделение еще 5 000 грантов в рамках Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии "Nur Otan". Таким образом, общее количество грантов по программам бакалавриата составит 56 561 грант, в магистратуре – 13 263, в докторантуре – 1 890. Гранты для подготовки кадров выделяются на востребованные направления", – отметил глава ведомства.
Также Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что для повышения доступности высшего образования количество грантов до 2025 года увеличится на 50%.
Добавим, что ежегодно молодым ученым выделяют 1 000 грантов, а 500 казахстанских ученых в рамках программы "Болашак" в этом году пройдут стажировку в признанных мировых научных центрах для стажировки.