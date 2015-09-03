На 51,3 млрд тенге выявил нарушения Счетный комитет РК в финансировании науки

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По итогам контроля Счетным комитетом Казахстана эффективности управления
активами государства, выделенных на финансирование отечественной науки, выявлены нарушения на общую сумму 51,3 млрд тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Из 54,7 миллиарда тенге, охваченных контролем, сумма нарушений бюджетного и иного законодательства составила 51,3 миллиарда, или 93,8 процента. Также установлено, что в процессе прохождения конкурсного отбора научных проектов решения об их финансировании принимались членами Национального научного совета, являющимися руководителями данных проектов", – сообщил на открытом заседании СК глава комитета Козы-Корпеш Джанбурчин.
"Знаете, мне, к примеру, этика просто не позволила бы состоять в том научном совете, который рассматривал бы мою собственную работу", – едко заметил Джанбурчин.
Как стало известно, нарушения в финансировании научных программ допустили сразу три ведомства: Министерство образования и науки, Министерство по инвестициям и развитию, а также Министерство сельского хозяйства.
Также Счетный комитет выявил, что МОН за счет средств международного займа, предназначенного на реализацию проекта по коммерциализации технологий, приобретены для собственных нужд автотранспортные средства и административное здание на общую сумму 608,5 млн тенге.
"Думаю, в дальнейшем мы рассмотрим вопрос о том, чтобы публиковать на своем сайте названия ведомств, допустивших подобные нарушения. Страна должна знать своих "героев", – пригрозил глава Счетного комитета.
"В проверенных объектах контроля был определен целый ряд проблем: низкий уровень коммерциализации научных разработок, отсутствие анализа научно-технической деятельности, оценок, мониторинга", – добавил к словам руководителя член Счетного комитета Совхозбек Кулмаганбетов.
Между тем заместитель председателя Комитета науки МОН Амандык Толешев, отметив многоступенчатость утверждения научных программ, заявил, что речь не идет "о живых деньгах".
"Те средства, о которых говорили на заседании, были только на бумаге", – сказал он.
На вопрос, как ученые могли состоять в комиссиях, которые рассматривали их же работы, Толешев ответил, что ранее в законе не имелось пункта, исключающего данный принцип. Однако теперь в казахстанской науке отойдут от подобной практики.
Что касается остальных замечаний СК, то зампред комитета заявил, что они в целом справедливы и виновные уже наказаны.