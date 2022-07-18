На 53 миллиона долларов занизили стоимость ввезенных в Казахстан авто – КГД

В 2022 году участники внешне-экономической деятельности на 53 миллиона долларов занизили стоимость автомобилей, ввезенных в Казахстан. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает Kazpravda.kz.

Сообщается, что ведомством на постоянной основе проводится анализ импорта автотранспортных средств в разрезе марок, моделей, стран импорта, ценовых диапазонов. Для удобства граждан ценовая информация публикуется на интернет-ресурсе КГД (ссылка: https://kgd.gov.kz/ru/content/cenovaya-informaciya-1).

Кроме того, на сайте имеется дополнительная возможность посмотреть ставки таможенных пошлин, что в целом позволяет произвести предварительный расчет суммы таможенного платежа.

"Вместе с тем ряд предпринимателей или посредников занимаются занижением таможенной стоимости, тем самым напрямую влияют на поступления в бюджет. В текущем году по 1 164 автомашинам они пытались заявить стоимость от 300 до 3 000 долларов США", – говорится в сообщении.

Так, по Toyota Camry 2020 года выпуска, ввозимой из Грузии, участники внешне-экономической деятельности при таможенной очистке заявляют цену в диапазоне от 1 300 до 17 500 долларов США, а средняя заявляемая цена – 11 000 долларов США.

"На сайте по продажам автомобилей в стране отправления (autopapa.ge) аналогичные машины в исправном состоянии оцениваются от 20 000 до 27 000 долларов США. Машины в неисправном состоянии оцениваются от 12 000 до 18 000 долларов США", – отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что предпринимаются попытки занизить стоимость и люксовых машин Mercedes Benz AMG G63 2021 г.в. – 8 500 долларов США, Toyota Land Cruiser 300 2021 г.в. – 15 000 долларов США, LEXUS RX 450H 2021 г.в. – 4 500 долларов США.

"Всего за 1 полугодие 2022 года установлено занижение стоимости транспортных средств на 53 млн долларов США, по ним доначислено таможенных платежей и налогов на 6,5 млрд тенге. Если владельцы автомобилей предоставят подтверждающие документы по их покупке, то таможенная очистка будет осуществлена по стоимости, заявленной в декларации", – добавили в ведомстве.