Директор филиала РГП "Казгидромет" по Западно-Казахстанской области Даулет Оралымбеков осужден за превышение должностных полномочий на 5,6 года, сообщает портал "Мой ГОРОД"
.
Как стало известно из материалов дела суда ЗКО, с 2015–2016 года директор Оралымбеков, превышая свои должностные полномочия, в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя организовал незаконный сбор денежных средств с премиальных выплат в размере 1,5 млн тенге надбавок к заработной плате 1,6 млн тенге и командировочных расходов 1,5 млн тенге, выплачиваемых работникам данного филиала. А также вносил в официальные документы заведомо ложные сведения о нахождении работников филиала в служебной командировке по районам области 54 дня, хотя фактически последние находились в командировке 3 суток. Полученные работниками денежные средства в виде командировочных были переданы Оралымбекову.
"Суд признал Даулета Оралымбекова виновным по ст. УК РК 362 ч. 4 п. 3 – "Превышение должностных полномочий в целях извлечения выгод для себя, ст. 369 ч. 1 – "Служебный подлог". Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с конфискацией имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме этого, с подсудимого пользу государства в лице РГП на ПХВ "КазГидроМет" взыскана сумма ущерба в размере 1,5 млн тенге", – сообщили в пресс-службе суда ЗКО.
Приговор не вступил в законную силу.