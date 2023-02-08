На 6 лет посадили казахстанца за призыв к вооруженному джихаду в соцсетях

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В Генеральной прокуратуре РК озвучили итоги работы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму, передает корреспондент Каzpravda.kz.

В ведомстве отметили, что на сегодня значительную угрозу представляет распространение радикальных идей в интернет пространстве.

«В целях проверки сайтов с противоправными контентом, в 2017 году был запущен проект «Кибернадзор», по результатам которого госорганами заблокировано более 900 тыс. веб-ссылок с признаками религиозного экстремизма и терроризма. Кроме того, при координации Генеральной прокуратуры в Актюбинской области Департаментом КНБ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина «Б», который через мессенджер «Telegram» распространял материалы «вооруженного» джихада», - сказано в распространенном надзорным органом сообщении.

Приговором суда задержанный осужден к 6 годам лишения свободы по статье 256 УК - «Пропаганда терроризма».