На 6 позиций улучшился тюремный рейтинг Казахстана

Впервые тюремный рейтинг Казахстана улучшился на 6 позиций, поднявшись с 41-го на 47-е место, что соответствует поручению Главы государства о выходе Казахстана из числа 50 стран, лидирующих по индексу тюремного населения. Об этом сообщил председатель Верховного суда Кайрат Мами, выступая перед участниками совещания, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Чтобы выполнить поручение Президента, численность заключенных должна быть сокращена примерно до 41 тысячи с достигнутых 44,5 тысячи заключенных.
"В настоящее время мы видим тенденцию сокращения тюремного населения в стране. Так, удельный вес лиц, осужденных к лишению свободы, по сравнению с первым полугодием прошлого года, снизился на 11,5%. Применение альтернативных аресту мер пресечения и наказаний, не связанных с лишением свободы, позволило за прошедшие полгода сократить количество заключенных в стране почти до 44,5 тысячи", – отметил Кайрат Мами.
Глава ведомства также поддержал предпринимаемые Генеральной прокуратурой усилия по сокращению количества обращений в суды за санкциями на арест. По данным надзорного органа, число арестов снизилось на четверть. Наряду с этим расширена практика применения залога.
Вместе с тем в рамках совещания было также отмечено, что суды до сих пор не могут отойти от обвинительного уклона.
"Надо менять подходы. К оправдательным приговорам нельзя относиться как к чему-то из ряда вон выходящему. Это обычная практика развитых зарубежных стран, и мы должны соответствовать международным стандартам", – подчеркнул председатель Верховного суда.
В ходе совещания также была заслушана информация председателей надзорных судебных коллегий и судей Верховного суда, а также ряда председателей областных и приравненных к ним судов о работе по формированию единообразной судебной практики.