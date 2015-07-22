На 6 позиций улучшился тюремный рейтинг Казахстана

Общество
Ксения Воронина
Впервые тюремный рейтинг Казахстана улучшился на 6 позиций, поднявшись с 41-го на 47-е место, что соответствует поручению Главы государства о выходе Казахстана из числа 50 стран, лидирующих по индексу тюремного населения. Об этом сообщил председатель Верховного суда Кайрат Мами, выступая перед участниками совещания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Чтобы выполнить поручение Президента, численность заключенных должна быть сокращена примерно до 41 тысячи с достигнутых 44,5 тысячи заключенных.

"В настоящее время мы видим тенденцию сокращения тюремного населения в стране. Так, удельный вес лиц, осужденных к лишению свободы, по сравнению с первым полугодием прошлого года, снизился на 11,5%. Применение альтернативных аресту мер пресечения и наказаний, не связанных с лишением свободы, позволило за прошедшие полгода сократить количество заключенных в стране почти до 44,5 тысячи", – отметил Кайрат Мами.

Глава ведомства также поддержал предпринимаемые Генеральной прокуратурой усилия по сокращению количества обращений в суды за санкциями на арест. По данным надзорного органа, число арестов снизилось на четверть. Наряду с этим расширена практика применения залога.

Вместе с тем в рамках совещания было также отмечено, что суды до сих пор не могут отойти от обвинительного уклона.

"Надо менять подходы. К оправдательным приговорам нельзя относиться как к чему-то из ряда вон выходящему. Это обычная практика развитых зарубежных стран, и мы должны соответствовать международным стандартам", – подчеркнул председатель Верховного суда.

В ходе совещания также была заслушана информация председателей надзорных судебных коллегий и судей Верховного суда, а также ряда председателей областных и приравненных к ним судов о работе по формированию единообразной судебной практики.

Популярное

Все
Родники возвращаются к жизни
Запущен комбинат – появится и кластер
Ключевые идеи китайского госуправления
Проводятся обучающие семинары
Министр встретился с аграриями
В центре внимания – химпром
Саумал: ставка на полезность
В чистовой отделке
Реклама для премиального туриста
С учетом потребностей избирательных комиссий
Лучшее время для открытий
Казахстанские миротворцы направлены в Ливан
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Качество, признанное в СНГ
Как Цифровой кодекс защищает человека в онлайн-мире
Лечить по-новому
На волне творческих побед
Формула мудрости
Закрепляя вековые принципы степной демократии
Ямаль деклассировал Мбаппе
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Деньги – почте, газеты – в никуда
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Человек опередил ИИ
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Доверие как фундамент легитимности
Теннисистка Жибек Куламбаева поборется за выход в четвертьфинал турнира в Нидерландах
Символы времени и традиций
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Глава МВД Казахстана встретился с этническими казахами в полиции Нью-Йорка
Томирис: далекая и близкая
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Кокшетау принял LAN-финал Akmola International Esports Cup 2026
Марафон казахского кино
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году

Читайте также

В Алматы с наступлением жары выросло число вызовов скорой п…
От политики помощи к политике возможностей: Аида Балаева о …
Они спасли жизнь!
Осторожно, вода!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]