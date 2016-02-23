На 60 тысяч тенге оштрафован ресторан в Алматы за вырубку деревьев

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Администрацию ресторана за вырубку деревьев полиция Алматы привлекла к административной ответственности, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на местную полицейскую службу Алматы.
По данным местной полицейской службы, руководство ТОО "Пугасов" привлечено к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 386 Кодекса РК об административных правонарушениях, – нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений. Сумма наложенного штрафа составила 30 МРП – около 64 тысяч тенге.
"На данный факт мы незамедлительно отреагировали после того, как стало о нем известно. Сотрудники подразделения природоохранной полиции МПС УВД Медеуского района приняли меры административного воздействия в отношении владельца ресторана. Также информируем, что сегодня состоялось комиссионное обследование прилегающей к заведению территории, где непосредственно было совершено правонарушение, совместно с представителями городского акимата. По результатам владельца ТОО обязали устранить последствия ущерба экологии и посадить новые зеленые насаждения", – сообщил заместитель начальника местной полицейской службы ДВД города Алматы Торехан Исин.