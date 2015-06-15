На 6,1 млрд тенге увеличена доходная часть бюджета Астаны

Экономика
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За пять месяцев с начала года в бюджет Астаны поступило 72,6 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата.

"Динамика социально-экономических показателей города положительно отразилась на исполнении доходной части бюджета. Так, за период с января по май 2015 года в бюджет города поступило 72,6 млрд тенге, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличение составило 13,8 млрд тенге. В связи с этим предложено увеличить доходную часть бюджета на 6,1 миллиарда тенге", – сообщила заместитель руководителя Управления экономики и бюджетного планирования Гульнара Джусупова, выступая с докладом по вопросу "Об уточнении бюджета города Астаны на 2015–2017 годы".

Дополнительные ассигнования предусмотрены акиматами трех столичных районов. В частности, финансирование будет направлено на противопаводковые мероприятия, благоустройство, озеленение и другие цели.

В свою очередь замакима столицы Андрей Лукин подчеркнул, что в городе на еженедельной основе ведется мониторинг поступлений в бюджет, а также контролируются все расходы: "Освоение бюджета на сегодняшний день составило практически 97%".

Депутаты маслихата поддержали проект решения "Об уточнении бюджета города Астаны на 2015–2017 годы".

Также на сессии заместитель председателя постоянной комиссии маслихата по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью Тимур Уразаков представил на согласование 44 проекта договоров о выкупе земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд. На этих участках будут построены многоквартирный жилой комплекс, медицинский колледж, школа, тепломагистраль (5-й ввод), подстанция "Чубары".

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