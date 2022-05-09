На 65-м году жизни скончался бывший собкор "Казахстанской правды"

Ташенов Чингиз Карипханович

На 65-м году жизни остановилось сердце нашего коллеги, бывшего собственного корреспондента газеты «Казахстанская правда» по Акмолинской области Ташенова Чингиза Карипхановича.

Чингиз Ташенов родился 14 февраля 1958 года в городе Алматы. В 1981 году получил образование журналиста в Казахском Государственном университете. По направлению переехал в город Аркалык Тургайской области, работал корреспондентом в газете «Тургайская новь».

В 1988 году переехал в Кокшетау. С 1988 по 1997 год работал коррес­пондентом в областной газете «Степной маяк». Затем был редактором газеты «Твое здоровье», пресс-секретарем областного центра формирования здорового образа жизни.

С 1999 года работал корреспондентом городской газеты «Курс», в 2000 году – в областной газете «Акмолинская правда».

С февраля 2001 года и до выхода на заслуженный отдых он работал собственным корреспондентом республиканской газеты «Казахстанская правда».

Богатый опыт, обширные знания, замечательные деловые и человеческие качества, уникальный талант публициста Чингиза ­Карипхановича снискали заслуженный авторитет и уважение среди читателей газеты и жителей Акмолинской области.

Награжден Благодарственными письмами акима Акмолинской области, Акмолинского областного филиала партии «Nur Otan», департамента внутренних дел.

Редакция газеты «Казахстанская правда» глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Чингиза ­Карипхановича. Память о друге и коллеге навсегда останется в наших сердцах!