Свежий выпуск На 65-м году жизни скончался бывший собкор "Казахстанской правды" 9 мая 2022 г. 0:00 Ташенов Чингиз Карипханович На 65-м году жизни остановилось сердце нашего коллеги, бывшего собственного корреспондента газеты «Казахстанская правда» по Акмолинской области Ташенова Чингиза Карипхановича. Чингиз Ташенов родился 14 февраля 1958 года в городе Алматы. В 1981 году получил образование журналиста в Казахском Государственном университете. По направлению переехал в город Аркалык Тургайской области, работал корреспондентом в газете «Тургайская новь». В 1988 году переехал в Кокшетау. С 1988 по 1997 год работал корреспондентом в областной газете «Степной маяк». Затем был редактором газеты «Твое здоровье», пресс-секретарем областного центра формирования здорового образа жизни. С 1999 года работал корреспондентом городской газеты «Курс», в 2000 году – в областной газете «Акмолинская правда». С февраля 2001 года и до выхода на заслуженный отдых он работал собственным корреспондентом республиканской газеты «Казахстанская правда». Богатый опыт, обширные знания, замечательные деловые и человеческие качества, уникальный талант публициста Чингиза Карипхановича снискали заслуженный авторитет и уважение среди читателей газеты и жителей Акмолинской области. Награжден Благодарственными письмами акима Акмолинской области, Акмолинского областного филиала партии «Nur Otan», департамента внутренних дел. Редакция газеты «Казахстанская правда» глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Чингиза Карипхановича. Память о друге и коллеге навсегда останется в наших сердцах!