На 7 млрд тенге обманули дольщиков ЖСК "Толенди" столичные застройщики

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Прокуратура Нур-Султана направила в суд уголовное дело в отношении застройщиков ЖСК "Толенды", обманувших дольщиков на 7 млрд тенге, передает Elorda.info
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"Байжуманов А.С., Анаркулов Н.Н. и другие 7 лиц обвинялись в хищении в 2012-2016 годах денежных вкладов 700 дольщиков на сумму более чем 7 млрд тенге при строительстве шести ЖК "Аниса 1,2,3", "Коктал-2", "Абат" и "150 лет Абая", - сообщает прокуратура столицы.
В информации отмечается, что деньги пайщиков осужденными тратились на личные нужды.
"Байжуманов, являясь председателем ЖСК, незаконно оформлял квартиры и парковочные места на своих родственников и знакомых без оплаты, о чем в суде также заявляли сами потерпевшие", - говорится в пресс-релизе.
Судебное разбирательство продолжалось на протяжении одного года. В суде было допрошено более 500 потерпевших.
Вина подсудимых доказана, судом назначены наказания от 5 до 9 лет лишения свободы.
Все преступно добытое имущество арестовано с целью возмещения ущерба потерпевшим. Приговор вступил в законную силу.