На 7 млрд тенге обманули дольщиков ЖСК "Толенди" столичные застройщики

Общество
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Фото с сайта arnapress.kz
Прокуратура Нур-Султана направила в суд уголовное дело в отношении застройщиков ЖСК "Толенды", обманувших дольщиков на 7 млрд тенге, передает Elorda.info.

"Байжуманов А.С., Анаркулов Н.Н. и другие 7 лиц обвинялись в хищении в 2012-2016 годах денежных вкладов 700 дольщиков на сумму более чем 7 млрд тенге при строительстве шести ЖК "Аниса 1,2,3", "Коктал-2", "Абат" и "150 лет Абая", - сообщает прокуратура столицы.

В информации отмечается, что деньги пайщиков осужденными тратились на личные нужды.

"Байжуманов, являясь председателем ЖСК, незаконно оформлял квартиры и парковочные места на своих родственников и знакомых без оплаты, о чем в суде также заявляли сами потерпевшие", - говорится в пресс-релизе.

Судебное разбирательство продолжалось на протяжении одного года. В суде было допрошено более 500 потерпевших.

Вина подсудимых доказана, судом назначены наказания от 5 до 9 лет лишения свободы.

Все преступно добытое имущество арестовано с целью возмещения ущерба потерпевшим. Приговор вступил в законную силу.

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