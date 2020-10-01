Общество
На 70 процентов сократился доход столичного аэропорта из-за пандемии
Екатерина Елисеева
Председатель правления международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" Габит Тажимуратов рассказал в ходе пресс-тура о том, как пандемия коронавируса повлияла на работу столичной воздушной гавани, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Если в прошлом году пассажиропоток превысил 5 миллионов человек, то в этом году к настоящему моменту нет даже двух миллионов. В результате доходы снизились на 70 процентов. Потому что, как вы знаете, международный терминал у нас простаивал 2 месяца. Мы отключили электроэнергию, чтобы экономить, отправляли в простой своих работников. Кроме того, нам пришлось урезать в оплате труда KPI", – сообщил спикер. 

С его слов, на зарплату сотрудников аэропорта пандемия коронавируса никак не повлияла.

 

"Единственное, был убран KPI, но и то, тем, у кого маленькая зарплата, оставили. Например, для людей, которые стоят на досмотре или на охране. Это примерно для 1 000 человек. Сокращения штата среди производственной службы не будет. Производственников и так не хватает. Согласно законодательству, на одной точке досмотра должно стоять 4 человека. Это обязательно по постановлению (...) Глава государства в своем Послании озвучивал необходимость сокращения штата как в госорганах, так и в квазигосударственном секторе. Надо сократить 10%, но мы не будем сокращать производственников. Сокращение коснется административно-управленческого персонала. Это максимум", – продолжил Тажимуратов. 



По его словам, также были освобождены от уплаты аренды до конца года примерно 50 торговых площадей на территории аэропорта. Из-за этого аэропорт уже потерял более 1 миллиарда тенге от аренды в двух терминалах. 

"Так как мы не знаем, насколько затянется карантин, мы переходим на транзитные грузоперевозки. 24 сентября мы привлекли авиакомпанию AeroTrans Carwel, которая раньше осуществляла полеты через аэропорт Караганды. До нового года мы освободили людей от аренды площадей, что раньше также составляло наши доходы. Это кафе, магазины", – дополнил спикер. 





Он также отметил, что основной доход аэропорта приносят международные и грузовые рейсы. Со слов Исполнительного директора аэропорта Даулета Хамзина, пандемия сказалась и на транзитном потенциале.

"Так как существенно упало количество международных рейсов, естественно произошел сумасшедший спад - на 83 процента по транзитным пассажирам и грузам. В то же время, чтобы нивелировать потери по пассажирским перевозкам, мы введем активную работу по увеличению транзитных перевозок", – дополнил Даулет Хамзин. 

Но при всем этом, сегодня состоялось открытие брендового VIP-зала ожидания Priority Pass. По словам Даулета Хамзина, это первый зал в Центральной Азии, который был открыт и проинвестирован непосредственно самой компанией Priority Pass. 

"Это брендовый эксклюзивный зал, таких бизнес-залов насчитывается 1,3 тысячи по всему миру. Отличающим фактором его является обеспечение комфорта пассажира независимо от класса авиабилетов – эконом или бизнес-класс. Здесь Wi-Fi работает в усиленном режиме, есть детская площадка, бесплатное питание", – отметил Габит Тажимуратов.



Стоит подчеркнуть, Priority Pass – это международная программа, позволяющая пассажирам посещать VIP-залы в аэропортах по всему миру, имея в наличии всего лишь авиабилет.

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