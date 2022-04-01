На 8 лет посадили в тюрьму работника Национального центра экспертизы

Районным судом №2 Алматинского района города Нур-Султан оглашен приговор в отношении работника филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" города Нур-Султан Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, которому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz.

"Он признан виновным по факту получения денег от субъектов предпринимательства города Нур-Султан в сфере общественного питания, за увод от административной ответственности в период пандемии", - проинформировали в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Оглашение приговора состоялось с участием коллектива подсудимого, а также работников Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения посредством видеоконференцсвязи, отметили в пресс-службе.

В Антикоре напомнили, что с 2021 года в качестве профилактической меры введена практика участия в судебных заседаниях коллективов госслужащих, работники которых обвиняются в совершении коррупционных правонарушений.

Приговор не вступил в законную силу.