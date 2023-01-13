На 8 лет посадили замруководителя областного управления строительства

Этим же приговором учредитель ТОО «Эксперт Арсенал» и инженер технического надзора ТОО «Кокшестрой Технадзор» признаны виновными и осуждены к 7,5 и 7 годам лишения свободы соответственно.

Приговором Кокшетауского городского суда заместитель руководителя Управления строительства Акмолинской области М. Кансейтов признан виновным и осужден к 8 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Об этом сообщила Антикоррупционная служба, передает Kazpravda.kz.

Этим же приговором учредитель ТОО «Эксперт Арсенал» Б. Шаймерденов и инженер технического надзора ТОО «Кокшестрой Технадзор» О. Ренн признаны виновными и осуждены к 7,5 и 7 годам лишения свободы соответственно.

К ним применено наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет.

Следствие доказало, что осужденные похитили бюджетные средства за фактически не выполненное строительство и монтажные работы в размере 50,5 млн тенге, выделенных на строительство 100-квартирного жилого дома в Щучинске.

Приговор в законную силу не вступил, добавили в Антикоре.