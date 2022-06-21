На 8 млн тенге обманул банк житель Туркестанской области

Аферу на 8 миллионов тенге провернул с онлайн-банкингом парень из Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Шымкента.

В управление полиции Абайского района ДП Шымкента поступило письмо-заявление от сотрудников одного из банков. С июня по сентябрь прошлого года неизвестные нанесли банку ущерб более чем в 8 миллионов тенге.

«Мошенники через интернет-банкинг регистрировали онлайн-магазины по продаже несуществующих товаров. Далее якобы совершали покупку на крупную сумму. При поступлении денег на счет «индивидуального предпринимателя» сразу же снимали наличность и оформляли возврат купленного товара. Поскольку вся операция проходила через банк, согласно договору, если на счете ИП не хватит суммы, то возврат денег осуществлялся банком. За три месяца злоумышленникам удалось провернуть 9 таких афер», – рассказали в полиции.

Следователи зарегистрировали уголовное дело по части 3 статьи «Мошенничество, совершенное неоднократно». Оперативники для установления личности и задержания мошенников провели розыскные мероприятия.

«Стражи порядка выявили владельцев лжепредпринимательств, а также лжепокупателей, через которых вышли на след подозреваемого. Все свидетели указали на то, что их общий знакомый часто просил воспользоваться их телефонами и интернет-банкингом», – детализировали в ДП.

В результате правоохранители задержали злоумышленника на территории города и доставили в управление полиции. Им оказался молодой мужчина, житель Туркестанской области.

Задержанный свою вину признал полностью. За совершение указанного преступления ему грозит ограничение свободы от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.