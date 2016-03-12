На 80 млрд тенге увеличен бюджет Алматы на 2016 год

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Бюджет Алматы на 2016–2018 годы увеличен на 80 млрд тенге. Из республиканского бюджета было дополнительно выделено 58,3 млрд тенге, из местного – 21 млрд тенге, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акима города.
"Данные средства будут направлены на реализацию следующих мероприятий: операционные расходы в рамках универсиады (17,9 млрд тенге), оказание медицинской помощи и обеспечение лекарственными препаратами (2,4 млрд), субсидирование АПК и сельхозтехники (4 млрд), обеспечение экономической стабильности и компенсации потерь местного бюджета (2,2 млрд), поддержка МСБ (438 млн тенге)", – сказал руководитель управления экономики и бюджетного планирования города Максат Кикимов в ходе внеочередной сессии маслихата Алматы.
Как отметил аким Бауыржан Байбек, значительная часть средств – 4,9 млрд тенге – будет направлена на развитие присоединенного Наурызбайского района, "требующего значительных инвестиций для подтягивания уровня района к городским стандартам". Средства будут направлены на строительство комплекса административных зданий – ЦОНа и прокуратуры – 2,2 млрд тенге, внутриквартальных инженерных сетей к социальным и административным зданиям – 1,6 млрд, сетей теплоснабжения – 1,1 млрд, прочие расходы – 938 млн тенге.
Аким особо подчеркнул, что одной из ключевых задач при уточнении бюджета была обозначена антикризисная мера как создание рабочих мест. Так, только в рамках уточнения бюджета будет создано 4,3 тыс. рабочих мест. Более того, при поддержке бизнеса в текущем году будет построено две школы, 13 детских садов почти на 10 млрд. тенге. Всего же в текущем году в Алматы будет построено 11 школ.
В числе первоочередных задач на текущий год, наряду с поддержкой социально уязвимых слоев населения, аким обозначил улучшение экологической ситуации в городе и создание зеленого пояса. Более 1 млрд тенге будет направлено на реализацию 15 проектов по благоустройству только на первом этапе: будет построено и реконструировано 15 км арычной сети в Бостандыкском, Медеуском, Алмалинском и Ауэзовском районах. На улицах и в парках будет установлено 8 тысяч урн, 2 тысячи скамеек, 250 газонов для цветов, обустроены набережные. Байбек отметил, что данные работы особенно актуальны накануне празднования таких знаменательных дат, как празднование 25-летия Независимости Казахстана и 1000-летия Алматы.
Немаловажное значение в экологической программе будет уделено активному вовлечению и участию общественности и НПО. Как отметил аким, необходимо усилить общественный контроль в рамках исполнения поручения Главы государства. В этой связи будут предусмотрены мероприятия по актуализации электронной базы зеленых насаждений и качеством уборки мусора.
Наряду с этим в ходе сессии были утверждены нормы градостроительного регламента. Так, согласно постановлению маслихата, застройка выше проспекта Аль-Фараби не должна превышать 3 этажей, площади в 17 метров и должна соответствовать меридиональному принципу расположения в целях обеспечения продуваемости.