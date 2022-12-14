На 85-м году ушел из жизни Булат Аюханов – народный артист Казахстана, однокашник и близкий друг легендарного Рудольфа Нуреева
Культура
Галия Шимырбаева
Булат Аюханов – сын репрессированного отца, которого никогда не видел. Настоящая его фамилия должна была быть Куватов, но он носил фамилию матери, в графе «отец» стоял прочерк. О том, что его отца, второго секретаря Семипалатинского крайкома партии, репрессировали, сын, рожденный уже без него, узнал только в 10-м классе. От него скрывали, что они – семья врага народа.