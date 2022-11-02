На 9,5 лет осудили акмолинца за изнасилование двух девушек на вечеринке

27-летнего жителя Астраханского района суд приговорил к 9 годам 6 месяцам лишения свободы за изнасилование двух девушек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По материалам уголовного дела, 4 января в одном из частных домов Астраханского района собралась компания знакомых между собой молодых людей и девушек. После распития спиртного, один из друзей совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении двух девушек.

Доказательством этого стали результаты судебно-медицинской экспертизы, улики, подтверждающие факт изнасилования, и телесные повреждения потерпевших.

На следующий день девушки написали на своего насильника заявление в полицию.

Астраханским отделом полиции по данному факту было начато досудебное расследование по п. 4 ч. 2 ст. 120 УК РК. Следователем ОП Ж. Такеновой в результате кропотливой работы были собраны доказательства по уголовному делу, которое впоследствии было передано в суд.

Атбасарским районным судом, подозреваемый по уголовному делу 27-летний житель Астраханского района, был признан виновным и приговорен в 9 годам 6 месяцам лишения свободы.