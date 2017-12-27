Общество
На 95 миллионов тенге выписала штрафы транспортная полиция в 2017 году
Более 53 000 правонарушений выявили транспортные полицейские Казахстана за 2017 год. Около трети из них – по принципу "Нулевой терпимости". Сумма штрафов составила около 95 млн тенге, передает Рatrul.kz.

"За совершение мелкого хулиганства привлечены к административной ответственности 1489 граждан. Из них за загрязнение мест общего пользования – 810, за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде – 5989, за нарушение запрета курения – 3810 лиц и т. д. Также за торговлю в неустановленных местах к ответственности привлечены 3772 человека, за проход железнодорожных путей в неустановленном месте – 27 222 правонарушителя", – рассказал заместитель начальника ДВД на транспорте МВД РК полковник полиции Талгат Утетлеуов.

Кроме того, сотрудники Департамента и его линейных подразделений особое внимание обращают на факты назойливого приставания к гражданам с предложениями услуг частного извоза, аренды квартир, продажи билетов и попрошайничества.

"За истекший период с объектов железнодорожного и воздушного транспорта доставлено 2457 несовершеннолетних, из них за нахождение без сопровождения взрослых в ночное время суток выявлено и привлечено к административной ответственности 434 правонарушителя, за безнадзорность в Центры адаптации несовершеннолетних помещено 200 подростков", – добавил полковник Утетлеуов.

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