На аэропорт Астаны наложен многомиллионный штраф

Штраф в размере более 7 млн тенге обязано выплатить АО "Международный аэропорт Астана" за сокращение времени стоянки. Данные меры приняты столичным департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, передает Kazpravda.kz.
В отношении АО "Международный аэропорт Астана" было проведено расследование на основании проведенного анализа рынка услуг стоянки транспортных средств на привокзальной площади аэропорта.
"Действия АО квалифицированы по ч. 3 ст. 159 КоАП РК как злоупотребление субъектом рынка своим монопольным положением, связанное с сокращением времени бесплатной стоянки в аэропорту с 30 до 20 минут, – сообщили в Комитете. – Постановлением Специализированного межрайонного административного суда Астаны от 24 февраля 2017 года АО привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 159 ч. 3 КоАП РК, и подвергнуто к штрафу в размере пяти процентов от дохода, что составило 7 816 069,3 (семь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч шестьдесят девять тенге 3 тиын) тенге с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности в сумме 57 317 830 (пятьдесят семь миллионов триста семнадцать тысяч восемьсот тридцать) тенге с взысканием в доход государства".