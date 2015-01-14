На американском сегменте МКС произошла авария

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) произошла авария. Об этом стало известно из сообщения Роскосмоса, поступившего в адрес "Ленты.ру"
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Примерно в 11:44 московского времени в американском модуле произошел выброс вредных веществ из системы охлаждения в атмосферу станции. Сегмент изолирован, а весь экипаж в настоящее время находится в безопасности в российском сегменте станции.
"Безопасность экипажа была обеспечена благодаря слаженным и оперативным действиям самих космонавтов и астронавтов, а также оперативных групп управления в Москве и в Хьюстоне. Дальнейшие действия на американском сегменте должны быть выработаны американской стороной. Сейчас ЦУП в Хьюстоне анализирует информацию о состоянии американского сегмента МКС", — сообщил начальник российского ЦУПа Максим Матюшин.
На МКС сейчас находятся шесть человек. Среди них — Александр Самокутяев, Елена Серова и американец Барри Уилмор, а также новый экипаж в составе Антона Шкаплерова, гражданина США Терри Вертса и итальянки Саманты Кристофоретти.