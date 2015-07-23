Свежий выпуск На Арбате Семея Айгуль БИДАНОВА

Пригласив своих друзей, среди которых музыканты разных жанров, художники, фотографы, сотрудники музея превратили на один вечер Центральную площадь Семея в аналог московского Арбата. Здесь писались портреты горожан, большинство которых проявили незаурядное чувство юмора, став натурой для популярного в веб-среде карикатуриста Мухтара Сапарова. Звучали «живые» песни. Любители селфи получили возможность запечатлеть себя на профессиональную камеру, причем изменившись до неузнаваемости с помощью накладных усов и других шпионских аксессуаров. С результатами экспериментов не сравнилась бы работа никакого фотошопа.

Гвоздем вечера стала картина известного павлодарского художника Кабдыл-Галыма Каржасова, чья выставка с успехом прошла в музее не так давно. Самобытные полотна мастера отражают его неразрывную связь со своим народом, его историей. Его произведения экспонировались в музеях и выставочных залах Санкт-Петербурга, Нью-Йорка, Амстердама, Варшавы, Вроцлава, Берлина, Штутгарта, Мюнхена.

Одна из картин художника и была вручена горожанам, но… в разобранном виде – 54 огромных пазла. Удивительно, но, не зная, как выглядит законченная работа, участники игры ловко собрали полотно воедино. Детей увлек необычный размер мозаики – ее площадь составила около трех квадратных метров, взрослые с детским задором окунулись в игру. Музейщики же радовались: «Искусство принадлежит народу!»

Планируется, что акция не станет единичной, а пройдет еще (возможно, и не раз), но уже на новом месте и с новыми сюрпризами.



