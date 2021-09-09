На атомную станцию в проекте республиканского бюджета средства не предусмотрены – Минэнерго

Экономика
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Лаура Тусупбекова
Фото: special.govvrn.ru
На строительство атомной электростанции в проекте республиканского бюджета на 2022-2024 годы средства не предусмотрены. Об этом в ходе презентации проекта республиканского бюджета на 2022-2024 годы в Мажилисе сообщил вице-министр энергетики Жумабай Карагаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.  

"По поводу средств на строительство атомной электростанции. Действительно, в проекте республиканского бюджета на сегодняшний день не включены", – сказал вице-министр.

Также, по его словам, Правительство дало поручение подготовить предложения о возможности развития в Казахстане безопасной экологической атомной энергетики в срок до сентября 2022 года.

"Пока мы прорабатываем данный вопрос", – сказал Жумабай Карагаев.

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