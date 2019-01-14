На австралийской кофейной гуще

Такие суммы призовых, существенно растущие с каждым годом, не могут оставить равнодушными ни самых выдаю­щихся спортсменов мира, ни тех, кто готов ради выхода в основную сетку сражаться с соперниками в нескольких квалификационных раундах. Тут и престиж выступлений в открытом чемпионате Австралии, и очки для личного рейтинга ATP и WTA, и все те же американские доллары, от которых, возможно, и готовы отказаться политики, но никак не спортсмены. К примеру, даже проигравший в первом круге спортсмен (и спортсменка тоже) получит от организаторов по 54 тыс. «зеленых».

В отборочных состязаниях нынче приняли участие трое представителей Казахстана. Увы, квалификацию они не прошли и остались в роли зрителей. Свой шанс пробиться в основную сетку упустили Александр Бублик, Александр Недовесов и Елена Рыбакина, которые, наверное, попытают счастья в трех оставшихся турнирах 2019 года серии Grand Slam – «Ролан Гарросе» (Франция), «Уимблдоне» (Англия) и открытом чемпионате США.

А настоящую борьбу за наг­рады в Мельбурне у нас начинают тоже трое теннисистов, которым благодаря достаточно высокому международному рейтингу нет необходимос­ти даже в подобных супертурнирах проходить дополнительный отбор. Михаил Кукушкин (56-й номер мирового рейтинга), Юлия Путинцева (44-я ракетка мира) и Зарина Дияс (98-я в списках WTA) персонально приглашены на теннисный праздник, в 107-й раз проводимый на Зеленом континенте.

Их соперники стали известны за 4 дня до старта турнира. Михаил Кукушкин в первом круге сразится с французом Лукасом Пуйе (30-й номер в рейтинге ATP). Жеребьевка определила в противницы Юлии Путинцевой опытную Барбору Стрыцову (Чехия, 32-я в мировом рейтинге), а Зарина Дияс на старте сыграет с Александрой Крунич (Сербия, 60-я ракетка мира).

Что можно сказать о начальном раскладе, предварительном соотношении сил? Очень немногое и весьма неопределенное. Ну, во-первых, все 6 перечисленных нами игроков входят в сотню лучших игроков мира, а значит, матчи с их участием будут и интересными, и напряженными. Во-вторых, все 3 соперника казахстанских спортсменов в мировом рейтинге занимают более высокие строчки, нежели наши соотечественники. Выходит, казахстанцам в первом круге придется несладко. Михаил Кукушкин, например, у Лукаса Пуйе в прежние годы выиграл лишь однажды, а 2 раза проиграл…

Но и это еще не самый надежный ориентир. Кто может наз­вать фаворита в предстоящем матче Путинцевой и Стрыцовой, если уже в нынешнем году Барбора проиграла нашей Дияс, а Зарина уступила Путинцевой? А на Australian Open и подавно все будет и запутанней, и менее предсказуемо.